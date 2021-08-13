Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bir il daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
Dün de Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçmişti.
Malatya sarı oldu
Koca, "Malatya 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. Kovid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine sarı" ifadelerini kullandı.
Siirt ve Iğdır, turuncu oldu
Koca, "Siirt ve Iğdır, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" açıklamasında bulundu.