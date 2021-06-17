Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Günlük uygulamada 1,5 milyon doz aşıyı geçtik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2021, 22:48 Son Güncelleme: 17 Haziran 2021, 22:53 Yeni Şafak