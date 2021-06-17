Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıkladı Günlük uygulamada 1,5 milyon doz aşıyı geçtik
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Günlük uygulamada 1,5 milyon doz aşıyı geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Günlük uygulamada 1,5 milyon doz aşıyı geçtik
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