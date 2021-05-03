Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili Edirne'de açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:

"Bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulaması ile beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz gün Antalya'daydık. Bugün ise Edirnede'yiz, Trakya Bölgesi'ndeki durumu ele alacağız. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Edirne'de sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, ihtiyaçları, destek talep edilen konuları istişare etme fırsatı bulduk.

"FEDAKARLIĞIN NETİCESİNİ VAKA VE HASTANEYE YATIŞLARDA GÖRÜYORUZ"

Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz COVID-19 hasta sayılarında görülen hasta sayısı nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçilmek zorunda kalındı. 2 hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz nedeniyle 17 günlük bir kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın neticesini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

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OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK

Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz.

Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Filyasyon salgınla mücadelede çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temasları belirleyip izole etmek hem de vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor.

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VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7. Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88.

Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

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