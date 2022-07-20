Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıkladı Vaka artışı 40 katına çıktı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Kovid-19 vakalarında 40 kat artış yaşandığını, ancak hastane yükünde henüz ciddi bir artış olmadığını söyledi. Yeniden kapanma ve benzeri durumların olmayacağını belirten Koca, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için hatırlatma dozu ve maske uyarısı yaptı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısı sonrası son dönemlerde artan Kovid-19 vaka sayılarına değindi. Koca, “Avrupa’daki dalgayı 4-5 hafta önceden görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz.

ARTIŞ AYNI ORANDA DEĞİL

  • Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

TURKOVAC’I ÖNERİYORUM

Hatırlatma dozuna da dikkat çeken Koca, “Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili” dedi.

İNFLUENZA TABLOSU GİBİ

Koca, “Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak kovidle yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
FOTOĞRAF 25
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br>
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Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br>
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Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br>
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Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br>
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Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br>
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Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br>
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En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br>
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KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br>
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KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br>
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NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br>
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TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br>
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ATEŞ - YÜZDE 13<br>
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GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br>
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KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br>
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GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br>
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LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br>
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BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br>
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KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br>
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YORGUNLUK - YÜZDE 27<br>
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HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br>
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SES KISILMASI - YÜZDE 35<br>
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br>
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BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br>
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KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br>
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BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br>
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...

Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiği Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı yapılıyor
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