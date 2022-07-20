Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka artışı 40 katına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Kovid-19 vakalarında 40 kat artış yaşandığını, ancak hastane yükünde henüz ciddi bir artış olmadığını söyledi. Yeniden kapanma ve benzeri durumların olmayacağını belirten Koca, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için hatırlatma dozu ve maske uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısı sonrası son dönemlerde artan Kovid-19 vaka sayılarına değindi. Koca, “Avrupa’daki dalgayı 4-5 hafta önceden görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz.
ARTIŞ AYNI ORANDA DEĞİL
Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
TURKOVAC’I ÖNERİYORUM
Hatırlatma dozuna da dikkat çeken Koca, “Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili” dedi.
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İNFLUENZA TABLOSU GİBİ
Koca, “Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak kovidle yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor” ifadelerini kullandı.