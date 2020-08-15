Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 1226
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 22, vaka sayısı 1226

Bakan Koca uyardı: Koronavirüs bilimsel olarak bir canavar
KORONAVİRÜS
Bakan Koca uyardı: Koronavirüs bilimsel olarak bir canavar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de


Abone Ol Google News
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Facianıneşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.
BAE elçisi<br>geri çekilecek

BAE elçisi
geri çekilecek

​Türkiye Filistin'i yalnız bırakmaz.
Bu ihanetin<br>affı olmaz

Bu ihanetin
affı olmaz

​İsrail ile anlaşan Muhammed Bin Zayed'e öfke dinmiyor.
Artık 8 savaş<br>gemisi koruyor

Artık 8 savaş
gemisi koruyor

​Oruç Reis korsan anlaşma sınırında.
PKK yerine<br>Suud ordusu olsun

PKK yerine
Suud ordusu olsun

​ABD'den Suriye'deki aşiretlere ahlaksız teklif.
Alparslan'ın izinde

Alparslan'ın izinde

​Otuz akademisyen şanlı zaferin kazanıldığı alanı tespit edecek.
Koronayı<br>yaşayanlar anlatacak

Koronayı
yaşayanlar anlatacak

Farkındalığı arttırmak için yeni adımlar geliyor.
Firavun’dan beter

Firavun’dan beter

Dünya Sisi'nin işlediği suçlara sessiz kalıyor.
PKK'lılar orman yakacaktı!

PKK'lılar orman yakacaktı!

​Üç ilde eş zamanlı operasyon.
Komisyon Cumhur<br>İttifakı'na geçti

Komisyon Cumhur
İttifakı'na geçti

​İYİ Parti ret oyu kullandı, CHP'li üye toplantıya gelmedi.
Barcelona için<br>kara gece

Barcelona için
kara gece

​Erken final olarak nitelendirilen maçta şoke eden skor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.