Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor

Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

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