Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor. pic.twitter.com/BZDPjOn1Id — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021

KORONAVİRÜS Kovid-19 aşılamasında son durum: 10 milyon dozu geçti