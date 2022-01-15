Sağlık Bakanı Koca: Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevusu alıp yaptırmayanlara çağrı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevusu alıp yaptırmayanlara çağrı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.
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