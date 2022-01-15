Sağlık Bakanı Koca: Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz

Hayat

Cami rehberinin el kitabı

İbrahim Doğru sıra dışı bir din görevlisi olarak Antalya’da yaptığı cami rehberliğini kitaplaştırdı. Viyana’da 16 yıl İslam dersi öğretmenliği yapan Doğru’nun kitabında camileri ziyaret eden turistlerle ilgili anıları ve gözlemleri yer alıyor.