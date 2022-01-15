Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevusu alıp yaptırmayanlara çağrı yaptı. Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca aşı randevusu alıp yaptırmayanlara çağrı yaptı
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevusu alıp yaptırmayanlara çağrı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.


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