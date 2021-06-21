Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşılama hızında en iyi performans Türkiyenin
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiyenin
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Our World in Data' verilerine göre Türkiye'nin 14-20 Haziran arasında, Çin ve Almanya’yı geride bıraktığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"

Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca bir haftalık aşı raporunu açıkladı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca bir haftalık aşı raporunu açıkladı
Abone Ol Google News
Yasakları kaldıran tablo

Yasakları kaldıran tablo

Bakanlık koronavirüs tablosunu açıkladı.
EURO 2020de duygusal anlar

EURO 2020'de duygusal anlar

​Kuzey Makedonya'nın yıldızı, turnuvada futbola veda etti.
Çin ve Almanyayıgeride bıraktık

Çin ve Almanya'yı
geride bıraktık

​Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin.
Yeni dönem <br>1 Temmuz'da başlıyor

Yeni dönem
1 Temmuz'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kararları açıkladı.

​Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz kararı.
'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

​Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikâyesi...

Bitlis'ten 'beyaz altın' fışkırıyor

Bitlis'ten 'beyaz altın' fışkırıyor

Ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlıyor.

Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.