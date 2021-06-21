Sağlık Bakanı Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Our World in Data' verilerine göre Türkiye'nin 14-20 Haziran arasında, Çin ve Almanya’yı geride bıraktığını açıkladı.

AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE’NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021

Bakan Koca Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"

REKLAM

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 21 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı