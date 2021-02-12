Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde

Sağlık Bakanı Koca, ''Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" ifadelerini kullandı.

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