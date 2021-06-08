Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

120 milyon doz BioNTech geliyor
KORONAVİRÜS
120 milyon doz BioNTech geliyor

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili
OYNAT 02:09
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada,' Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Bu hafta içerisinde Hindistan mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili.' dedi.


Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Oğullarına kızdı garaja hapsetti

Oğullarına kızdı garaja hapsetti

​42 yıldır bir kere bile dışarı çıkmadı, satılmak isteniyor.
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.
Biontech için aile hekimleri de devrede

Biontech için aile hekimleri de devrede

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.