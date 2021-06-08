Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

KORONAVİRÜS 120 milyon doz BioNTech geliyor

OYNAT 02:09 BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: BioNTech aşısı mutasyona karşı etkili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin canlı yayında yaptığı konuşmada,' Aşıyı 30'dan fazla virüs varyantında denedik, mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Bu hafta içerisinde Hindistan mutantını da deneylerden geçirdik ve aşılarımız yüzde 25-30 aralığında etkili.' dedi. BiP'te paylaş

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