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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük.

Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.

Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu.

Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.

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