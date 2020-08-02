Sağlık Bakanı Koca: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla tatil bölgelerinde artan yoğunlukları kastederek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
BİRİNCİ DALGA SAHİLE İNDİ
Bakan Koca, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden binli seviyelere yükselmesiyle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam etti. Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." dedi.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020