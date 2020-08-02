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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerde artan tatilci yoğunluğu üzerine koronavirüs uyarısı yaptı. Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle bayramı sahillerde geçiriyor.
Vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle bayramı sahillerde geçiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla tatil bölgelerinde artan yoğunlukları kastederek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BİRİNCİ DALGA SAHİLE İNDİ

Bakan Koca, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden binli seviyelere yükselmesiyle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam etti. Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." dedi.


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Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin bayram sonrasında yeni bir parti kuracağını iddia etmiş, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni bir iddia da gazeteci Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürdü. İnce ise iddialara karşı sessizliğini koruyor.
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Geçtiğimiz günlerde fabrika inşaatının temeli atılan yerli otomobilin merkezinin yer aldığı Bilişim Vadisi cazibe merkezine dönüşüyor. Yerli otomobilin üretim süreçlerinde yer almak isteyen çok sayıda uluslararası teknoloji firması, Kocaeli'de yer alan vadiye gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" dedi.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika açıklaması geldi.

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