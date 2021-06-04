Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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