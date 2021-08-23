​Sağlık Bakanı Koca: Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden 4 kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
Koca, "Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.
Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.
Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021