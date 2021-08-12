Sağlık Bakanı Koca: Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi" dedi.
ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.
ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021
Bakan Koca, "Bayburt yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında" ifadelerini kullandı.
Koca, "Ağrı, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında" şeklinde konuştu.