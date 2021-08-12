Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Düşük riskli il sayımız 21e yükseldi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin daha mavi kategoriye geçtiğini açıkladı. Koca, Bu illerle birlikte düşük riskli il sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, Bayburt ve Ağrı'nın da turuncu illerin arasına girdiği söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Koca: Düşük riskli il sayımız 21e yükseldi​
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi" dedi.

Bakan Koca, "Bayburt yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında" ifadelerini kullandı.

Koca, "Ağrı, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı, turuncu iller arasında" şeklinde konuştu.

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