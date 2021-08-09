Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca duyurdu Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hakkari yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi. Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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