Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde

Kovid-19'a yakalanan genç hasta: Bu ağır hastalık genç ya da yaşlı dinlemiyor herkes aşı olmalı

30 yaşındaki Zekeriya Atabey, Kovid-19 sebebiyle Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görüyor. Aşı olmayı ihmal ettiği için çok pişman olduğunu belirten Atabey, 'Bu hastalık genç yaşlı dinlemiyor. Çok zor. İhmal eden imha olur. Devlet ne diyorsa herkes onu yapsın. Herkes aşısını olmalı.' dedi.