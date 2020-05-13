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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca duyurdu Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hafta sonu yaşlılara verilen sokağa çıkma izninin ardından bugün sıra gençlere geldi.
Hafta sonu yaşlılara verilen sokağa çıkma izninin ardından bugün sıra gençlere geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

" Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız."

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