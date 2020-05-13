Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

" Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız."

Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız. pic.twitter.com/EEX19URi53 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020

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