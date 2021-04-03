Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca En çok aşı yapan 6ncı ülkeyiz
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Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapan 6'ncı ülkeyiz | Türkiye koronavirüs aşısında kaçıncı sırada? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapan 6'ncı ülkeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, en çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin 6'ncı sırada olduğunu duyurdu. Bakan paylaşımında, "Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapan 6ncı ülkeyiz | Türkiye koronavirüs aşısında kaçıncı sırada? Türkiyede kaç kişi aşı oldu?
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin aşılamada dünyanın ön sıralarında yer aldığını vurgulayan Bakan Koca, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgilere göre Türkiye'de bugüne kadar 16 milyon 668 bin 855 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 9 milyon 533 bin 243, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 7 milyon 135 bin 612 oldu.

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