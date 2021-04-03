Sağlık Bakanı Koca: En çok aşı yapan 6'ncı ülkeyiz

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılama işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin aşılamada dünyanın ön sıralarında yer aldığını vurgulayan Bakan Koca, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu vurguladı.

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

Türkiye'de yapılan aşı sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgilere göre Türkiye'de bugüne kadar 16 milyon 668 bin 855 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

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Birinci doz uygulanan kişi sayısı 9 milyon 533 bin 243, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 7 milyon 135 bin 612 oldu.

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