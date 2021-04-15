Sağlık Bakanı Koca: Gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir

Bakan Koca, Twitter hesabından aşı randevularına gelen taleplerin azalması nedeniyle açıklama yaptı.

Hastanelerde gece saat 24'e kadar aşı imkanı

Bakan paylaşımında, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir." ifadelerini kullandı.

"En büyük silahımız aşı"

Gündüz vakti olmayanların iftardan sonra da aşı olabileceğini vurgulayan Bakan Koca, "En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" dedi.

Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun. REKLAM April 15, 2021

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Koronavirüs aşısı oruç bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın "Aşı orucu bozmaz" açıklamasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulunca konuyla ilgili yazılı açıklama yapılmıştı.

İslam'ın 5 temel esasından biri olan orucun, tan yerinin beyazlığından, güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cins, münasebetten uzak durarak ifa edilen bir ibadet olduğu hatırlatılarak, "Buna binaen oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Kurulumuzca daha önceki yıllarda alınan kararlara uygun olarak 2005 yılında, besleyici ve keyif verici olarak kullanılmayan aşıların iğne şeklinde uygulanmasının orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Günümüzde uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir" denilmişti.

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