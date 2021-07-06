Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haftalık insidans haritasını paylaştı Salgının sonu aşı ile geliyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haftalık insidans haritasını paylaştı: Salgının sonu aşı ile geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca haftalık insidans haritasını paylaştı: Salgının sonu aşı ile geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca haftalık insidans haritasını paylaştı: Salgının sonu aşı ile geliyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca haftalık insidans haritasını paylaştı: Salgının sonu aşı ile geliyor

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

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