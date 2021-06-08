Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu. Bolu ise vaka sayısında 110,55 ile zirvede yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.


En çok ve en az aka görülen iller

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

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