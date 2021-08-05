Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaşıp uyardı Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaşıp uyardı: Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaşıp uyardı: Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.


Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.

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