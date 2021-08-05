Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaşıp uyardı: Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/MZMRuMgIF8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

KORONAVİRÜS Salgın sürecinde Türkiye'nin maske satışları 144 kat arttı