Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı Çanakkale yine zirvede
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı: Çanakkale yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı: Çanakkale yine zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Vaka yoğunluğu en çok artan 9 il

Koca, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" açıklamasında bulundu.

Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

Verdiği mücadele yürek ısıtıyor

​11 yaşındaki Ömer dondurucu soğukta çobanlık yapıyor.
Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
Şehirdeki terörle mücadele etmeyecek miyiz?

'Şehirdeki terörle mücadele etmeyecek miyiz?'

İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Çanakkale yine zirvede

Çanakkale yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı.

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.

​Sıfır otomobilde indirim ikinci eli vurdu.

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.

​Sembol proje 'sembol' dolu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.