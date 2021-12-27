Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı: Çanakkale yine zirvede

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/9K0iIxGQs8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Vaka yoğunluğu en çok artan 9 il

Koca, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" açıklamasında bulundu.