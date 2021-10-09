Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363, 69, İzmir'de 47,01 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (18-24 Eylül'de) İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." uyarısından bulundu.

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81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

  • "Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33), Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05), Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32), Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il


Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" açıklamasında bulundu.

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