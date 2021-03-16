Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Türkiye'nin 15 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Korkutan artış
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 15 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Korkutan artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Mevcut uygulama devam edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Mevcut uygulama devam edecek
Abone Ol Google News
300 bin personel katılacak

300 bin personel katılacak

​İçişleri Bakanlığı yarın 'dinamik' denetim gerçekleştirecek.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu.
Bakan Çavuşoğlu açıklamıştı: Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat tarihi belli oldu

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

'Elma kokulu' Halepçe Katliamı

​İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi...

​Bakan Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor.
Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü
Dünya

Pensilvanya karıştı: FETÖ elebaşının mahrem ekibinden Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasındaki kavga krize dönüştü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, "30 milyon dolar mal varlığına sahip olduğundan" şikayet edilen bir mektup nedeniyle "molla" lakaplı Osman Şimşek'i darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten atması, örgüt içinde krize dönüştü. Olayın örtbas edilmeye çalışılması örgüt tabanında tepkilere neden oldu.
Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Gündem

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler
Gündem

Milyonlarca liralık yolsuzluk yapılan Menemen Belediye'sine haciz: Makam koltuğuna kadar götürdüler

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.