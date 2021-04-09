Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Koronavirüs salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul'daki duruma dikkat çekti.

Mart ayının başına göre megakentte vaka sayılarının yaklaşık 10 kart arttığını vurgulayan Bakan Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.

"Aşı olmaktan çekinmeyin"

Tespit edilen yeni vakaların yüzde 85'inin varyantlar olduğunu ifade eden Koca, "Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." ifadelerini kullandı.

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM REKLAM April 9, 2021

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