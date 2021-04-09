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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca İstanbulda vaka sayıları 10 kat arttı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, mart ayının başına göre vaka sayılarının İstanbul'da 10 kat arttığını ve İstanbul'un durumunun ülkenin durumunu belirlediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: İstanbulda vaka sayıları 10 kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul'daki duruma dikkat çekti.

Mart ayının başına göre megakentte vaka sayılarının yaklaşık 10 kart arttığını vurgulayan Bakan Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.

"Aşı olmaktan çekinmeyin"

Tespit edilen yeni vakaların yüzde 85'inin varyantlar olduğunu ifade eden Koca, "Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli." ifadelerini kullandı.

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