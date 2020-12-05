Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı yüzde 25 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle her hafta olduğu gibi değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini kaydetti.

Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic.twitter.com/hmbDQhVPps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020

Koca, İstanbul'daki vaka sayıları ve son duruma ilişkin, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." bilgisini paylaştı.

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FOTOĞRAF 57 Türkiye genelindeki şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...​ Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm şehirlerin koronavirüs salgınındaki risk durumu ortaya çıkarken pek çok şehrin tablosu hiç de iç açıcı görünmüyor. Son haliyle Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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