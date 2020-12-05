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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca İstanbuldaki koronavirüs vaka sayısı yüzde 25 düştü
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı yüzde 25 düştü

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı yüzde 25 düştü

Sağlık Bakanı Koca, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle İstanbul'daki Kovid-19 vaka sayısında bu hafta yüzde 25 düşüş yaşandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle her hafta olduğu gibi değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini kaydetti.

Koca, İstanbul'daki vaka sayıları ve son duruma ilişkin, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 57
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Türkiye genelindeki şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm şehirlerin koronavirüs salgınındaki risk durumu ortaya çıkarken pek çok şehrin tablosu hiç de iç açıcı görünmüyor. Son haliyle Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...

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