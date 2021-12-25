Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Kalabalık illerde vakaların yüzde 10undan fazlası Omicron kaynaklı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Kalabalık illerde vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de yayılmaya başladığını belirtti. Bakan Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı." diyerek hatırlatma dozu çağrısını yineledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Kalabalık illerde vakaların yüzde 10undan fazlası Omicron kaynaklı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında Omicron'un yayılımının hızlandığını ve hatırlatma dozunun öneminin arttığını vurgulayan Bakan Koca, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

"YENİ VAKALARIN YÜZDE 10'DAN FAZLASI OMICRON"

"Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs’ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu." ifadelerini kullanan Bakan Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim.

  • Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’dan fazlası artık Omicron kaynaklı.

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Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz.

Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde!

Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

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