Sağlık Bakanı Koca: Kasım Aralık'ta yeni çıkış olabilir

Bakan Koca, MHRS'den randevu alınamamasının hatırlatılması üzerine, "Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız" cevabını verdi.

MEVSİMSEL GRİPTEN FARKLI SEYRETMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koca, Etlik Şehir Hastanesi'nin Eylül'de hizmete gireceğini hatırlattı. Covid’te vakaların 3-4 hafta önce pik noktasına eriştiğini belirten Koca,

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"Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Covid bitmedi, yakın zamanda da tamamen de ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönem de yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir" ifadelerini kullandı.

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EĞİTİM AKSAMAYACAK

Koca, "Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar İçin endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak" dedi.

GRİP AŞISI HERKESE YETECEK

Grip aşısına da değinen Koca, "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var" diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN PANDEMİ OLMAZ

Maymun çiçeğinde 11 vaka olduğunu söyleyen Koca, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMUDA ÇALIŞMANIN AVANTAJINI GÖRECEKLER

Koca, MHRS'den randevu alınmamasının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."

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