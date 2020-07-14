Bakan Koca uyardı: Sıcak havalar koronanın etkisini azaltmaz, risk almayın

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normal dönemine geçilmesiyle vatandaşlar rehavete kapılmaya başladı. Yaz aylarının da gelmesiyle sıcak havaların koronavirüsün etkisini azalttığı söylentileri yayılmaya, tedbirlere uymayanların dayısı da artmaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden son dakika uyarıda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."

“Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.” Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020

“Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.” Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020

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