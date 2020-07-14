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Koronavirüs Bakan Koca uyardı Sıcak havalar koronanın etkisini azaltmaz, risk almayın
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Sağlık Bakanı Koca Koca uyardı: Sıcak havalar koronanın etkisini azaltmaz

Bakan Koca uyardı: Sıcak havalar koronanın etkisini azaltmaz, risk almayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak havaların koronavirüsün etkisini azalttığı söylentileriyle rehavete kapılarak tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı. Koca, "'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve yeni normal dönemine geçilmesiyle vatandaşlar rehavete kapılmaya başladı. Yaz aylarının da gelmesiyle sıcak havaların koronavirüsün etkisini azalttığı söylentileri yayılmaya, tedbirlere uymayanların dayısı da artmaya başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden son dakika uyarıda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

  • "'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."

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