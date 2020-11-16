Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/3JnP5qi72P — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020

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