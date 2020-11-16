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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Fahrettin Koca
Bakan Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

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