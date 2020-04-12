Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca koronavirüs sonuçlarını açıkladı Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, can kaybının 1198'e ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır" ifadelerini kullandı.

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