Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı.' ifadesini kullandı.An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021 KORONAVİRÜS SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek KORONAVİRÜS Aşılama hız kazandı: Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 33 milyonu aştı FOTOĞRAF 10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı. MESAFE KURALINA UYULMUYOR <br> <br> Aşı olan Orhan Katırcı, Memnunuz. Özel sektör çalışanıyım. Sıra bekledim. Kalabalık olduğu için 20 kişilik gruplar halinde içeriye alıyorlar. Yoğunluk var. Mesafe kuralına uyulmadı. İnsanımız yükleniyor, mesafe bırakmıyor. Aşımı oldum, işime gideceğim dedi. AŞI OLMAYA GELMİŞTİM, KALABALIĞA GİRMEK İSTEMEDİM <br>< br> Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım diye konuştu. Aşı olmaya gelen Mehmet Yarıcı ise Aşımızı olduk, çok şükür. Randevu aldık. Herkes sisteme yüklendiği için sistem çökmüş. Yoğunluk var. O yüzden sıradan alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çıktım, işime gidiyorum, şoförlük yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için bir etki yok, herhangi bir şey hissetmedim ifadelerini kullandı. ESENYURT'TA DA YOĞUNLUK OLUŞTU <br>< br> Esenyurt'ta, aşı olmak için randevu alanlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler, aşılarını oldu. İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK'da kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2049439'); PID2.render('pid#comment-count-2049439'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 8 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz. ifadelerini kullanarak, 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Bakan Koca’nın bu paylaşımı sonrası Erzincanlı vatandaşlar randevularını alarak aşı merkezlerine gidip aşılarını olmaya devam ediyor. Aşılama programında Türkiye’nin genç nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, aşı olmak isteyenlerin taleplerinin arttığı ve buna bağlı olarak da yoğunluk olduğu gözlemlendi. Aşı olmaya gelen vatandaşlar memnun olduklarını dile getirerek aşı sırası gelen herkesi aşı merkezlerine davet etti. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, yaşanan yoğunluğa ek tedbirler aldıklarının ve vatandaşın güvenle aşı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, “Öncelikle halkımıza teşekkür ediyoruz, gösterdikleri teveccühten dolayı. Aşılamaya herkesi davet ediyoruz. Pandemiyi inşallah aşıyla birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Yaş oranı düştükçe hitap edilen nüfusa oranı da artmaktadır. Buna bağlı olarak da yoğunluk yaşanmakta. Bu yoğunluklara karşıda sürekli ek tedbirler almaktayız. Ek aşı odaları açmaktayız, ek personel görevlendirmesi yapmaktayız. Sağlık Bakanının dediği gibi bu güce güvensinler. Gereken tedbirler alınmakta. Aşımız da var, imkânımız da var. Yoğunluğun artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Hitap eden meslek grupları, hitap eden yaş grupları her geçen gün artırılmaktadır. Dolayısıyla hitap eden nüfus her geçen gün artmaktadır. Vatandaşımız, halkımız bize güvensiler. Gerekli tedbirler alınmakta. Sayısal olarak yeteri kadar aşımız da var, yeterli görevlendirmemiz de mevcut. Biontech aşımız da, Sinovac aşımız da şuan da aktif olarak yapılmaktadır.” dedi. Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise tüm vatandaşları korkmadan, güvenle aşı olmaya davet ederek, “En başından beri ısrarla söylemek istediğimiz pandemiden bizim kurtuluşumuz aşı ile mümkün. Elimizde ki en önemli silah aşılama. Dolayısıyla bakanlığımızın tanımladığı risk gruplarına ve öncelik gruplarına göre, aşı ile birlikte yoğun bir mücadele ile saha da çalışıyoruz. Dün itibarıyla 40 yaşa kadar çekildi aşı hedef grubumuz. 40 yaş ile birlikte, ilimizde arttırdığımız aşı alanlarıyla ki şuan da, 8 ilçe entegre hastanesiyle birlikte tüm hastanelerimiz de, artı merkezde ki 4 ilçelerde ki 3 tane olmak üzere 7 tane, 4 ve yukarı hekimli aile sağlığı merkezimizde ki bunlar, merkezdekiler, Fatih, İnönü, Karaağaç ve Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezleri. Biontech aşı alanları da oluşturuldu. Bu alanlarda halkımızın talepleriyle birlikte aşı yapmaya başladık. 40 yaşa çekilmesi ile birlikte biraz talep ve bugün itibariyle. 2 bin 250 randevumuz var ama randevusuz gelen hiçbir hastamızı da geri çevirmiyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Gelen, başvuran, aşı hakkı tanımlanmış herkesi aşı yapıyoruz. Özellikle halkımızdan da isteğimiz aşı haklarının tanımlanmasıyla birlikte en yakın sağlık tesisine başvurarak aşılarını olmaları. Bu konu da biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz.” diye konuştu. 40 yaş üstü vatandaşlar akın akın aşıya gidiyor Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hız kesmeden devam ediyor. Tedarik sürdüğü sürece aşılama programına yeni gruplar ekleniyor. Son olarak da pazartesi gününden itibaren 40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sistemi açılarak hizmete sunuldu ve aşı merkezlerinde yoğunluk görüldü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2049432'); PID2.render('pid#comment-count-2049432'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 11 Aşılama programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek grupları dahil olunca, sırası gelenler Bodrum Devlet Hastanesinde yoğunluğa neden oldu. Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşanırken, yoğunluk gece boyunca sürdü. Aşı olmak için sırada bekleyen bazı vatandaşlar ile aşısını olup hastaneden ayrılanlar, sabırla sıralarını beklediklerini belirterek, salgının atlatılabilmesi için herkesi aşılanmaya davet ettiler. Bodrum'da aşı kuyruğu: Yoğunluk gece saatlerine kadar sürdü Muğla'nın turistik beldesi Bodrum'da koronvirüs aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı. Hastane yolunda araç ve yaya trafiği yaşanırken, yoğunluk gece boyunca sürdü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2049428'); PID2.render('pid#comment-count-2049428'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder