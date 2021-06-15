Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise tüm vatandaşları korkmadan, güvenle aşı olmaya davet ederek, “En başından beri ısrarla söylemek istediğimiz pandemiden bizim kurtuluşumuz aşı ile mümkün. Elimizde ki en önemli silah aşılama. Dolayısıyla bakanlığımızın tanımladığı risk gruplarına ve öncelik gruplarına göre, aşı ile birlikte yoğun bir mücadele ile saha da çalışıyoruz. Dün itibarıyla 40 yaşa kadar çekildi aşı hedef grubumuz. 40 yaş ile birlikte, ilimizde arttırdığımız aşı alanlarıyla ki şuan da, 8 ilçe entegre hastanesiyle birlikte tüm hastanelerimiz de, artı merkezde ki 4 ilçelerde ki 3 tane olmak üzere 7 tane, 4 ve yukarı hekimli aile sağlığı merkezimizde ki bunlar, merkezdekiler, Fatih, İnönü, Karaağaç ve Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezleri. Biontech aşı alanları da oluşturuldu.