Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca paylaştı İlk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60a ulaştı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İlk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İlk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60a ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

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