Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İlk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. REKLAM July 9, 2021

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