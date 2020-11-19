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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda

Sağlık Bakanı Koca: Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasından sonra alınan tedbir kararlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.


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