Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, kurul toplantısında 15 günlük normalleşme sürecinin yansımalarının ve aşı çalışmalarının değerlendirildiğini ifade etti. Bakan Koca, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"Maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü"

Açıklamasında Türkiye'nin 15 günlük normalleşme sürecinin yansımalarının masaya yatırıldığını ifade eden Bakan Koca, "Maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü" dedi.

Sonuçların henüz hastanelere fazla yansımadığını da vurgulayan Koca, aşı çalışmalarının da toplantının önemli konularından biri olduğunu vurguladı.

"Gelecek hafta 60-65 yaş arası aşılanacak"

Bakan Koca'nın yazılı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür.

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.

İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz.

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