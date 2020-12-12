​Sağlık Bakanı Koca: Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri sırasında konuşmasını gerçekleştirmek üzere TBMM'ye geldi.

TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri sürüyor. Bakanlığımızın bütçesi için yüce meclisimizdeyiz. https://t.co/XV3TqzDlns — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir.

Bugüne kadar 130 bine yakın sağlık çalışanımıza virüs bulaştı, 225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı.

2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı kanser taramasından geçirdik."

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