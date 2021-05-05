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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıkladı Vaka sayısı en çok azalan 5 il
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca son dakika açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il
Sağlık bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Koca, yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

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