Sağlık Bakanı Koca: Üç milyon dozluk aşıyı depolarımıza teslim almış durumdayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu Toplantısında bir araya geldi. Aşı çalışmaları ve salgındaki son durumun ele alındığı toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada bulundu.

2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz. pic.twitter.com/YIKU4cSusv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Var gücümüzü kullanacağımızdan emin olun

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız.

-mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı.

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-Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir.

-Acil Kullanım Onayı'nı takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.

-Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.

-Vatandaşlarımız, kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır.

-Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alınabilecektir.

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