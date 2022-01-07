Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca uyardı Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" ifadelerini kullandı.

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