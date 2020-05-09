Sağlık Bakanı Koca uyardı: Riski görün, maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakan Koca mesajında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerini kullandı.
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/xos8qkGwAh
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/xos8qkGwAh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2020