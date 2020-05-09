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Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca uyardı Riski görün, maske takın
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Riski görün, maske takın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakan Koca mesajında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerini kullandı.

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