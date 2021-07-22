Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Koca: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadelerini kullandı.

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