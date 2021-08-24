Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan anne ve babalara 6 Eylül mesajı Bize yardımcı olun
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül mesajı: Bize yardımcı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından anne ve babalara çağrıda bulundu. Koca yaptığı paylaşımda "15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Kocadan anne ve babalara 6 Eylül mesajı: Bize yardımcı olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından anne ve babalara çağrıda bulundu. Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

"ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.

BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer."

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