Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci doz aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?" dedi.
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