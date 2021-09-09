Sağlık Bakanı Koca'dan meraklandıran açıklama: Saat 18.00'da rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00’da buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021