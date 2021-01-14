Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine koronavirüs aşısı daveti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olması ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini açıkladı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, birinci aşamanın A grubunda, kamu, özel, üniversite, vakıf ve benzeri tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil sağlık kurumunda çalışanlar ile eczacı ve kalfalar dahil tüm eczane çalışanları bulunuyor.
Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.
İkinci aşamanın A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.