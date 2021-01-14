Sağlık Bakanı Koca'dan siyasi parti liderlerine koronavirüs aşısı daveti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olması ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini açıkladı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. REKLAM January 14, 2021

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, birinci aşamanın A grubunda, kamu, özel, üniversite, vakıf ve benzeri tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil sağlık kurumunda çalışanlar ile eczacı ve kalfalar dahil tüm eczane çalışanları bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamanın A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

REKLAM

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

FOTOĞRAF 50 Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...​ Koronavirüs haritasında son durum: Tablo yeşile dönüyor Türkiye genelindeki bütün şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Kısıtlamalar sonuç verdi, pek çok şehrin haritası yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 14 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı 9 binin altında