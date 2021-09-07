Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mu varyantı Türkiyede 2 kişide görüldü
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mu' varyantı Türkiye'de 2 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mu Varyantı''nın Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, "Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Kocadan son dakika Mu varyantı açıklaması: Türkiyede 2 kişide görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı FahrettinKoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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"Mu varyantı 2 kişide görüldü"

Bakan Koca, ilk olarak Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

  • "Yeni bir tedbir anlamında değil şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor."

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