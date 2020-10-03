Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan Türkiyeye övgüler yağdıran DSÖye teşekkür
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca’dan Türkiye’ye övgüler yağdıran DSÖ’ye teşekkür

Koronavirüs salgını sürecinde güçlü sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye'ye bir övgü de Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Türkiye'nin koronavirüsün yayılım riskini azaltma stratejisini takdirle karşıladıklarını açıklayan yetkililer, Türkiye'ye teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan DSÖ'nün övgü dolu yazısını paylaşarak, "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge ’ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının ifade edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü
KORONAVİRÜS
İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

"Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır"

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler."

DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek
KORONAVİRÜS
DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesini üç katına çıkararak salgını önleme stratejisi takdire şayan
KORONAVİRÜS
DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesini üç katına çıkararak salgını önleme stratejisi takdire şayan

DSÖ Türkiye’yi takdir etti


DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır. Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir. Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 Ekim koronavirüs tablosu: İyileşen sayısı hasta sayısından fazla
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 2 Ekim koronavirüs tablosu: İyileşen sayısı hasta sayısından fazla

Kovid-19'la mücadele eden doktorlar anlatıyor: İnsanın sevdiğini son kez görememesi çok acı
KORONAVİRÜS
Kovid-19'la mücadele eden doktorlar anlatıyor: İnsanın sevdiğini son kez görememesi çok acı

Abone Ol Google News
Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız

Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız

​Türkiye'ye övgüler yağdıran DSÖ'ye Bakan Koca'dan teşekkür.
Gelecek İslamındır

Gelecek İslam'ındır

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.
Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.
Yunan'dan Navtex provokasyonu

Yunan'dan Navtex provokasyonu

​Türkiye anında hamle yaptı.
'Kanuni'<br>dönemi başlıyor

'Kanuni'
dönemi başlıyor

​Karadeniz'e açılmak üzere hazırlanıyor.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

Karabağ kurtulana kadar

Karabağ kurtulana kadar

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...
Stratejik<br>tepeler alındı

Stratejik
tepeler alındı

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.
Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

​PKK'nın talimatıyla hareket ettiler.
Macron İslam’a savaş açtı

Macron İslam’a savaş açtı

​Nazi ruhu Fransa'da hortladı.
Kaşıkçı'nın<br>katillerini tanıyoruz

Kaşıkçı'nın
katillerini tanıyoruz

​Ölüm yıl dönümünde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde anıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.