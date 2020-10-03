Sağlık Bakanı Koca’dan Türkiye’ye övgüler yağdıran DSÖ’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının ifade edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KORONAVİRÜS İngiliz Sky News kanalından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü

"Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır"

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler."

DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde COVİD-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge’ye teşekkürler. https://t.co/ykDWRdKaxA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2020

KORONAVİRÜS DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek

KORONAVİRÜS DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Test kapasitesini üç katına çıkararak salgını önleme stratejisi takdire şayan

DSÖ Türkiye’yi takdir etti



DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla Nisan ayındaki günlük test kapasitesini, Ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır. Risk altındaki kişiler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları, test açısından önceliklendirilmektedir. Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 2 Ekim koronavirüs tablosu: İyileşen sayısı hasta sayısından fazla