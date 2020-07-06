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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan koronavirüs uyarısı yaptı: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu. Koca ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uyarı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.

Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

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