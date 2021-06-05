Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan vatandaşlara çağrı Sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara çağrı: Sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75 günlük aranın ardından 100'ün altına gerilemesi ve toplam aşı dozunun 30 milyonu aşmasına değindi. Koca, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan vatandaşlara çağrı: Sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

"Kararlılıkla devam edelim"

Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

"Sonuçları 84 milyon birlikte göreceğiz"

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.

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