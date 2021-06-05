Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara çağrı: Sağlıklı günlere dönmek için kararlılıkla devam edelim

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadelede günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

"Kararlılıkla devam edelim"

Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

"Sonuçları 84 milyon birlikte göreceğiz"

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.

VEFAT SAYIMIZ BUGÜN 100’ÜN ALTINA İNDİ. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim. REKLAM June 4, 2021

KORONAVİRÜS Türkiye'nin Aşı Tablosu güncellendi: Toplam doz 30 milyonu da aştı